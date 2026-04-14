Secuestran motores adulterados en Fontana: hay un detenido

Un operativo de inspección en talleres mecánicos derivó en el secuestro de motores con numeración adulterada y la demora de un hombre, en Fontana.

El procedimiento se llevó a cabo este lunes sobre avenida García Merou al 5800, donde efectivos de la División Registro y Control de Talleres, en conjunto con personal del área de Industria y Comercio municipal, intervinieron tras recibir información sobre la posible existencia de autopartes de origen dudoso.

Durante la inspección, los agentes detectaron dos motores de motocicleta con numeración adulterada. Al ser consultado, el responsable del lugar no pudo acreditar la procedencia de los mismos.

Ante esta irregularidad, y con intervención de la Fiscalía en turno, se procedió al secuestro de los elementos y a la detención del hombre hacia la comisaría jurisdiccional.

Las actuaciones continúan a fin de determinar el origen de las autopartes y la posible comisión de delitos vinculados.