Puerto Tirol celebró el carnaval con una gran fiesta en el Paseo Costanero

Puerto Tirol vivió una noche a puro ritmo y color con una nueva edición de la Fiesta de Carnaval, realizada el pasado sábado 7 de febrero en el Paseo Costanero, donde vecinos y visitantes disfrutaron de un espectáculo que combinó música, danza y tradición en un entorno natural emblemático de la localidad.

Durante la jornada, el público acompañó las presentaciones de reconocidas agrupaciones y academias, entre ellas La Aplanadora, Disco Samba, Maimará, El Batuque Tambor, Candombe Dinastía, la Academia Mar de Samba, la Academia de Danzas Andrea Duarte y VG Fitness, que aportaron energía y diversidad artística a la velada.

La propuesta se completó con música en vivo, destacándose los shows de Tonchy y la Banda del Gallo, la Roda de Samba de Dan Morais junto a La Aplanadora, y el cierre a cargo del DJ Seba Barrientos, que hizo bailar al público hasta el final de la noche.

Desde el Municipio felicitaron especialmente a Batería Aplanadora, impulsora del evento, que año tras año continúa creciendo y consolidándose como una propuesta cultural de referencia. Además, reafirmaron el acompañamiento institucional para seguir promoviendo el baile, la música, el turismo, la cultura popular y la economía local.

El intendente Humberto “Cacho” De Pompert agradeció la participación de los vecinos y visitantes, y destacó la importancia de estos encuentros para fortalecer la vida comunitaria: “Gracias a cada familia que eligió compartir esta fiesta con alegría y en un ambiente de encuentro”.

La Fiesta de Carnaval volvió a confirmar a Puerto Tirol como un punto destacado del verano chaqueño, con propuestas que celebran la identidad cultural y el disfrute en comunidad.