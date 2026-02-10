La Escondida se consolida como polo cultural y turístico a puro carnaval

La localidad de La Escondida, ubicada a unos 60 kilómetros de Resistencia, encendió su espíritu festivo con una nueva edición de los Carnavales, que durante todo el fin de semana convocaron a vecinos y visitantes de distintos puntos de la provincia, consolidando a la ciudad como un polo cultural y turístico de la región.

Bajo el lema “Juntos por la ciudad que queremos”, el carnaval volvió a ser un espacio de encuentro, identidad y celebración de las tradiciones populares. La fiesta del momo transformó a la denominada Ciudad Jardín en un escenario colmado de música, color y alegría, con comparsas que hicieron vibrar cada rincón del corsódromo y un fuerte acompañamiento de las familias.

Tres noches de cultura, música y tradición

La primera noche marcó el inicio de una edición que reunió a la comunidad en torno a la cultura y el trabajo colectivo. La segunda jornada regaló un desfile cargado de energía, ritmo y pasión, con comparsas que deslumbraron al público y vecinos que acompañaron masivamente el evento.

El gran cierre llegó con la tercera y última noche, donde La Escondida celebró no solo el carnaval, sino también el esfuerzo compartido, el encuentro de las familias y el orgullo de pertenecer a una comunidad que apuesta a la cultura como motor de desarrollo.

“Reafirmamos que la cultura es un pilar fundamental para construir identidad y futuro”, destacaron desde la organización, agradeciendo a todos los que fueron protagonistas de esta celebración popular.

Un show que hizo vibrar al corsódromo

Uno de los momentos más destacados del cierre fue la presentación de Raúl Ramírez, quien se consolidó como una de las figuras de El Show del Carnaval 2026. Con su estilo característico, que combina tradición y ritmo tropical, el artista pisó el palco del corsódromo con humildad y logró cautivar al público, que disfrutó de un espectáculo de gran nivel.

Una apuesta al futuro

El intendente Alfredo Caballero expresó su satisfacción no solo por la magnitud del evento, sino también por la proyección que deja para la localidad. “Estos carnavales posicionan a La Escondida con una visión a futuro, como un verdadero polo del carnaval en la región”, señaló.

Con una convocatoria creciente, fuerte identidad cultural y una organización que apuesta al trabajo colectivo, La Escondida cerró una edición que ya forma parte de su historia y que promete seguir creciendo año tras año.