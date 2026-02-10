Puerto Vilelas refuerza el servicio de limpieza con trabajos nocturnos en distintos puntos de la ciudad

630607079_1343365751150996_3366786117502106195_n

La Municipalidad de Puerto Vilelas informó que durante la noche se encuentran en marcha los trabajos del Servicio de Limppieza – turno noche, con tareas de barrido y limpieza en diversos sectores de la ciudad.

Estas acciones forman parte del operativo diario de mantenimiento urbano, cuyo objetivo es preservar los espacios públicos en condiciones adecuadas, promoviendo una ciudad más limpia, ordenada y saludable para todos los vecinos.

Desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos destacaron el compromiso del personal municipal que cumple funciones en el turno nocturno, permitiendo optimizar la limpieza sin interferir con la circulación y las actividades diarias.

Asimismo, remarcaron la importancia del cuidado colectivo de los espacios públicos, apelando a la colaboración de la comunidad para sostener entre todos una ciudad más limpia.

