Puerto Tirol celebra el Día Internacional de la Danza en La Fábrica Cultural

La Academia de Danza Andrea Duarte y La Fábrica Cultural, con el apoyo del Instituto de Cultura del Chaco, invitan a la comunidad a la Gala por el Día Internacional de la Danza que se realizará este domingo 26 de abril, desde las 16:00, en el marco de la conmemoración mundial establecida por la UNESCO.

La jornada reunirá a academias y hacedores locales con el objetivo de visibilizar y poner en valor la diversidad de lenguajes y expresiones que conviven en esta disciplina.

Desde 2014, Puerto Tirol sostiene esta celebración como un espacio de encuentro y crecimiento para la comunidad artística regional. Cada edición incluye espectáculos, espacios de formación y reconocimiento a referentes locales.

Durante la jornada se ofrecerán masterclass abiertas y gratuitas, destinadas a personas de todas las edades y sin necesidad de experiencia previa, promoviendo el acceso inclusivo al arte.

Las propuestas incluyen:

Danzas folclóricas , a cargo del profesor Facundo Ale.

, a cargo del profesor Facundo Ale. Ritmos latinos y zumba , dictadas por la profesora Claudia Soto.

, dictadas por la profesora Claudia Soto. Técnica clásica , a cargo del maestro Ricardo Sosa.

, a cargo del maestro Ricardo Sosa. Danza contemporánea, dictada por la profesora Florencia Pared Ferrazzano.

Gala artística

Desde las 18:00, con entrada libre y gratuita, iniciarán las presentaciones coreográficas de las academias locales. El cierre contará con la participación especial del Ballet Contemporáneo del Chaco, cuerpo estable del Instituto de Cultura.

Con más de 15 años de trayectoria, esta gala que Andrea Duarte se posicionó como un evento de referencia que fortalece el desarrollo de la danza y fomenta la participación comunitaria en la localidad.