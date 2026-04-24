El Ballet Contemporáneo del Chaco se presentará en la Semana de la Danza en Misiones

POSADAS – El Ballet Contemporáneo del Chaco, dependiente del Instituto de Cultura provincial, participará de la Semana de la Danza 2026 organizada por la Sociedad del Conocimiento SAPEM. El evento se realizará en el Teatro Lírico del Parque del Conocimiento y las actividades del elenco chaqueño se concentrarán el miércoles 29 de abril.

La Semana de la Danza es una propuesta impulsada por las áreas de Ballet Folklórico y Ballet Clásico de la institución, que pone en valor el desarrollo de la danza a nivel territorial, regional y nacional, promoviendo la participación de instituciones, academias, compañías y colectivos artísticos.

El Ballet se presentará en el Teatro Lírico del Parque del Conocimiento, un espacio clave para la difusión cultural. La participación tiene como objetivo fortalecer el intercambio artístico entre provincias, promover el desarrollo de la danza y acercar al público nuevas miradas dentro de la danza contemporánea.

El miércoles 29, durante la siesta, se desarrollará un taller de danza contemporánea a cargo de Daiana Soto y Giselle Bogado, que se propone generar un vínculo directo con la comunidad local.

Y a las 20, cerrando la jornada, el Ballet presentará una función de «Réquiem», obra de danza contemporánea con coreografía de Lourdes Orellanoz. La pieza se inspira en la carga simbólica y espiritual del Réquiem de Wolfgang Amadeus Mozart.

Equipo artístico

Intérpretes: Elenco del Ballet Contemporáneo del Chaco

Coreografía: Lourdes Orellanoz

Vestuario: Verónica Pereyra

Asistencia en sala: Martín Candia

Administración: Mariana Del Valle

Producción: Mariela Alarcón

Coordinación artística: Giselle Bogado