Mario Zorrilla participó de una agenda de trabajo en Buenos Aires para posicionar al Chaco a nivel país

Días atrás, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el presidente del Instituto de Cultura del Chaco, Mario Zorrilla, encabezó una agenda institucional que incluyó reuniones para concretar una muestra en el MUBA sobre el legado de Jorge Luis Borges y participó de un encuentro federal con el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Además, desde Cultura adelantaron que el Chaco participará con una exposición de su patrimonio en el Museo de Casa Rosada.

Junto a la Fundación Borges

El Instituto de Cultura del Chaco mantuvo una primera reunión de trabajo con la Fundación Borges para planificar la realización de una exhibición de objetos personales del escritor, además de talleres literarios y actividades formativas en la provincia.

Zorrilla, junto a la directora del Museo Provincial de Bellas Artes (MUBA), Marcela Bernardi, fueron recibidos por Mariana Kodama y Victoria Kodama, presidenta y tesorera de la Fundación Borges, respectivamente, en la sede de la institución en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El encuentro marcó un primer acercamiento institucional orientado a la articulación de una propuesta cultural que prevé la llegada a la provincia de materiales vinculados al legado de Jorge Luis Borges, incluyendo objetos y ediciones de algunas de sus obras más representativas.

En este sentido, se proyecta la realización de la muestra en el MUBA durante el mes de octubre, en el marco de la Feria Iberoamericana del Libro Chaco 2026. “Este primer encuentro con la Fundación Borges representa una oportunidad muy valiosa para acercar a nuestra provincia el legado de uno de los escritores más importantes de la literatura universal. Para nosotros es fundamental generar este tipo de articulaciones que amplían el acceso a bienes culturales de gran relevancia y fortalecen la formación de públicos”, expresó Zorrilla.

Consejo Federal de Inversiones (CFI)

Junto a los directores de los distintos departamentos del organismo, Mario Zorrilla participó de un encuentro federal con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) con el objetivo de fortalecer la articulación en materia de políticas culturales y el desarrollo de las industrias culturales en el país.

En el marco de su agenda de trabajo en Buenos Aires, el funcionario se reunió con representantes de distintas provincias con el objetivo de fortalecer la articulación federal en materia de políticas culturales.

El encuentro fue parte de las instancias preparatorias hacia el Congreso Federal del CFI que se realizará en junio próximo en Mendoza. “Estos espacios de trabajo conjunto con el CFI y las provincias son fundamentales para avanzar en políticas culturales con una mirada verdaderamente federal. Nos permiten generar diagnósticos precisos, compartir experiencias y construir herramientas que fortalezcan a cada uno de los sectores artísticos”, expresó Zorrilla.

Participaron del encuentro representantes de las distintas regiones del país Patagonia, NOA, NEA, región Centro, Cuyo, y la provincia de Buenos Aires. La reunión estuvo orientada al desarrollo productivo de los sectores culturales, con eje en la generación de diagnósticos, el intercambio de información y la construcción de estrategias conjuntas. Además, se abordaron líneas de trabajo vinculadas a los sectores literario, teatral, de danza y de artesanías, entre otros, con el fin de consolidar políticas públicas basadas en datos y orientadas al fortalecimiento de las economías regionales.

Museo de Casa Rosada

Dicho Museo, dirigido por Virginia González, se encuentra en diálogo con representantes del Instituto de Cultura del Chaco para concretar una muestra artística de nuestra provincia con una mirada federal.

Esta muestra se va a conformar como una vidriera al país. Se trata de un proyecto impulsado desde Nación, que propone la participación y producción local de distintas provincias. De este modo, el Chaco podrá exponer durante dos meses parte de su patrimonio artístico de la colección del Museo de Bellas Artes (MUBA) en Buenos Aires. “La idea es mostrar la diversidad de las artes visuales que la provincia generó, y que aún produce, y que a través de su arte se pueda ver la historia y la identidad chaqueña”, detallaron desde la organización del MUBA.