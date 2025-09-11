Puerto Eva Perón volvió a ser punto de encuentro de la Travesía “3 Ríos para una Aventura”

La tradicional Travesía 3 Ríos para una Aventura, organizada por el grupo de kayakistas “Yapu Guazú”, hizo escala una vez más en Puerto Eva Perón, en el marco de su 33° edición. Se trata de una actividad náutica que año tras año recorre paisajes únicos de la región chaqueña y se consolida como una experiencia de turismo de naturaleza y encuentro cultural.

Un recorrido que une naturaleza y deporte

El circuito de la travesía tiene su punto de partida en Villa Río Bermejito y culmina en Puerto Antequeras, atravesando un imponente sistema fluvial que conecta el Bermejo, el Paraguay y el Paraná. En cada edición, decenas de palistas provenientes de distintas provincias del país se dan cita para vivir una aventura que combina deporte, contemplación de la biodiversidad y camaradería.

Escala tradicional en Puerto Eva Perón

Como es costumbre, Puerto Eva Perón se convierte en una de las paradas más esperadas. Los vecinos, junto con las autoridades locales, preparan una cálida bienvenida a los aventureros. Este año no fue la excepción: el intendente Diego Alejandro Lavia compartió una cena de agasajo con los integrantes del grupo, reforzando el vínculo de amistad que se ha construido a lo largo de más de tres décadas de visitas ininterrumpidas.

“Es un orgullo para nuestra localidad ser parte de este recorrido que promueve el turismo, el deporte y el cuidado de nuestros ríos”, expresó Lavia durante la recepción, destacando el valor de estos encuentros para difundir la riqueza natural del Chaco y fortalecer la identidad regional.

Una experiencia que trasciende el deporte

La Travesía 3 Ríos no solo es un desafío físico para los participantes, sino también una oportunidad para la educación ambiental y la integración de comunidades ribereñas. Los kayakistas comparten momentos de intercambio cultural, aprecian la fauna y flora autóctonas y generan conciencia sobre la preservación de los cursos de agua.

Con su 33° edición, la iniciativa del grupo “Yapu Guazú” demuestra que el turismo de aventura puede convivir con la protección de los ecosistemas y ofrecer a las localidades anfitrionas un impulso en la promoción de sus atractivos.