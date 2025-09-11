General Vedia convoca a sus vecinos a diseñar la bandera oficial de la localidad

El Municipio de General Vedia lanzó una propuesta abierta a toda la comunidad: el concurso para la creación de la bandera oficial del pueblo, un símbolo que represente su historia, su identidad y el orgullo de sus habitantes. La convocatoria estará vigente del 10 al 24 de septiembre y se perfila como una oportunidad única para que los vedianos de todas las edades dejen su huella en un emblema que los representará para las generaciones futuras.

Un llamado a la creatividad y a la identidad local

El concurso invita a vecinos, instituciones educativas, artistas, diseñadores y aficionados a participar en el diseño de un estandarte que refleje los valores, la cultura y los rasgos más distintivos de General Vedia. La bandera elegida se convertirá en un símbolo institucional y comunitario que podrá flamear en actos oficiales, celebraciones y espacios públicos.

“Queremos que cada vecino pueda aportar su visión de lo que significa ser de General Vedia. Esta bandera será una representación de nuestra historia compartida y de todo aquello que nos identifica como pueblo”, expresaron desde la Oficina de Cultura municipal, encargada de coordinar la iniciativa.

Bases y condiciones de la convocatoria

Para conocer el reglamento completo, las bases y condiciones, los interesados pueden comunicarse al 3624-743747 o acercarse personalmente a la Oficina de Cultura, de lunes a viernes de 8 a 12 horas. Allí recibirán la información necesaria para presentar sus propuestas de diseño, incluyendo las especificaciones técnicas y los criterios que se tendrán en cuenta en la selección.

Un emblema para el presente y el futuro

La elección de una bandera no solo responde a una necesidad de identidad visual, sino que también constituye un acto de construcción colectiva de la memoria local. El estandarte que resulte ganador se transformará en un legado para las próximas generaciones, uniendo pasado, presente y futuro de General Vedia en un solo símbolo.

El concurso, abierto a toda la ciudadanía, representa una invitación a reforzar el sentido de pertenencia y a participar activamente en la vida cultural de la localidad. Hasta el 24 de septiembre, cada idea y cada trazo creativo podrá contribuir a darle a General Vedia su propio emblema, una bandera que sintetice su espíritu y su orgullo.