Tres Isletas avanza con un plan integral de mantenimiento urbano para garantizar una ciudad más limpia y segura

La Municipalidad de Tres Isletas continúa desarrollando, a mitad de semana, un amplio operativo de mantenimiento y mejoras urbanas destinado a fortalecer la calidad de vida de los vecinos y mantener la ciudad en condiciones óptimas de limpieza, seguridad y funcionalidad.

Trabajos en distintos frentes

Durante los últimos días, diferentes cuadrillas municipales ejecutaron tareas de colocación de tubos para optimizar el sistema de desagües y mejorar el escurrimiento del agua de lluvia, una intervención clave para prevenir anegamientos en épocas de precipitaciones intensas.

En paralelo, se llevaron adelante reparaciones eléctricas en diversos puntos de la ciudad, con el objetivo de garantizar un alumbrado público eficiente, fundamental para la seguridad de los barrios y el tránsito peatonal y vehicular.

Acciones para el cuidado del ambiente

Como parte de las acciones de higiene urbana, se realizó un operativo de recolección de ramas y escombros, contribuyendo a la limpieza de calles y espacios públicos. Además, se concretaron tareas de desmalezado y poda de árboles, que no solo embellecen la ciudad, sino que también previenen la proliferación de insectos y favorecen la seguridad vial al mejorar la visibilidad en esquinas y veredas.

Compromiso con los vecinos

Desde el municipio remarcaron que estas intervenciones forman parte de un plan sostenido de mantenimiento que se ejecuta semanalmente para que Tres Isletas continúe siendo una ciudad limpia, segura y ordenada. “Nuestro compromiso es trabajar de manera permanente para mejorar la calidad de vida de cada vecino, cuidando el espacio público y fortaleciendo la infraestructura urbana”, señalaron desde la gestión local.

Con estas acciones, la Municipalidad reafirma su objetivo de brindar servicios públicos de calidad, generando un entorno más saludable y seguro para toda la comunidad.