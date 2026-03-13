Se espera para esta tarde un posible veredicto del jurado popular por el crimen de Fernando Francovich

De acuerdo con lo previsto en el proceso que se desarrolla en Presidencia Roque Sáenz Peña, se espera que durante las primeras horas de la tarde —alrededor de las 16— el jurado pueda dar a conocer un veredicto. No obstante, también existe la posibilidad de que solicite más tiempo para continuar con las deliberaciones, ya que la decisión debe adoptarse por unanimidad.

Por el crimen ocurrido el 21 de marzo de 2023 se encuentran imputados Celestino Cárdenas, señalado como principal acusado, junto a Alberto Banegas, Alfredo Cárdenas y Mario Jiménez, quienes están acusados como partícipes primarios del hecho.

La causa fue caratulada como homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido en banda.

Mientras se desarrolla la deliberación, en las puertas del Juzgado de Faltas provincial se concentran familiares y allegados del camionero, quienes llegaron desde la provincia de Santa Fe, lugar de origen de Francovich, para acompañar la instancia final del juicio y esperar el veredicto del jurado.