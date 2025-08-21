Puerto Eva Perón lanzó el Torneo Interprovincial de Veteranos 2025

Con un fuerte espíritu de integración regional y deportiva, la localidad de Puerto Eva Perón fue sede del lanzamiento oficial del Torneo Interprovincial de Veteranos 2025, una iniciativa conjunta que reúne a cinco municipios de las provincias de Chaco y Formosa.

El acto de presentación contó con la presencia de jefes comunales de localidades vecinas, entre ellos la intendenta de Villa Escolar, Celia Robles, y el intendente de General Mansilla, Aníbal García, quienes acompañaron al anfitrión, el jefe municipal Diego Alejandro Lavia. El mandatario local agradeció profundamente la participación de sus pares y destacó la importancia de trabajar de manera articulada para generar espacios deportivos que fortalezcan los vínculos comunitarios.

El torneo, que se desarrollará a lo largo de los próximos meses, está organizado por los municipios de Puerto Eva Perón, Puerto Bermejo, General Mansilla, Villa Escolar y Herradura, con la premisa de promover la práctica deportiva, el encuentro entre comunidades y la integración interprovincial.

El certamen estará dirigido a equipos de veteranos, un sector del deporte que en los últimos años ha crecido en convocatoria y organización en distintas localidades de la región. Según informaron los organizadores, cada persona interesada en participar deberá acercarse a su municipio de residencia para obtener información sobre inscripciones, reglamento y calendario de partidos.

Desde la Municipalidad de Puerto Eva Perón destacaron que este tipo de actividades no solo fomentan la actividad física y el esparcimiento, sino que también constituyen un motor de unión social y cultural entre las provincias vecinas.

Con el puntapié inicial dado en Puerto Eva Perón, el Torneo Interprovincial de Veteranos 2025 se prepara para convertirse en un verdadero puente de camaradería deportiva en la región chaqueño-formoseña.