Resistencia: allanamientos e investigación por supuestas anomalías en el PAMI

DeWatermark.ai_1755823114377

En la causa, investigan a Alfredo Moreno, coordinador administrativo del organismo, por supuesta exigencia de aportes económicos a empleados y funcionarios del organismo.

Personal policial y de la Agencia de Recaudación Y Control Aduanero (ARCA) realiza allanamientos en Resistencia por una causa de la Justicia Federal que investiga al PAMI Chaco por presuntas irregularidades vinculadas a la exigencia de aportes económicos a empleados y funcionarios del organismo y presunta manipulación de documentos de afiliación partidaria.

El procedimiento, a cargo de personal de la Dirección de Cibercrimen y ARCA, se realiza sobre calle Santa Fe, en una agencia de viajes y turismo ubicada en pleno centro de la ciudad. La investigación es encabezada por el fiscal federal Patricio Sabadini Alfredo Moreno, coordinador administrativo de PAMI Chaco.

Moreno es acusado de ejercer un rol central en la gestión interna del organismo, mediante un esquema de coimas en el que exige un porcentaje a los empleados para mantener sus puestos o no poner trabas en sus ascensos. Además, también habría manipulado documentos de afiliación partidaria.

Más Noticias

424554w790h444c.jpg

«Diablito» Echeverri fue presentado como nuevo refuerzo del Bayer Leverkusen

WhatsApp Image 2025-08-21 at 17.59.47

Operativo antidrogas en Pampa del Indio: dos detenidos y secuestro de cocaína, marihuana, armas y dinero en efectivo

WhatsApp Image 2025-08-21 at 06.47.52

Horror en Resistencia: Mató a su padre y escondió el cuerpo una semana en la heladera

Te pueden interesar

181354w655h368c.webp (1)

Disturbios en Independiente: Bullrich criticó el operativo de seguridad y responsabilizó a Conmebol

DeWatermark.ai_1755823114377

Resistencia: allanamientos e investigación por supuestas anomalías en el PAMI

536994278_18090043231741336_951314512294139385_n

Puerto Eva Perón lanzó el Torneo Interprovincial de Veteranos 2025

424554w790h444c.jpg

«Diablito» Echeverri fue presentado como nuevo refuerzo del Bayer Leverkusen

WhatsApp Image 2025-08-21 at 19.40.41 (1)

Operativo en Antequeras: desalojaron a un hombre y secuestraron un arma de fuego en Colonia Benítez