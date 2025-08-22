Resistencia: allanamientos e investigación por supuestas anomalías en el PAMI

En la causa, investigan a Alfredo Moreno, coordinador administrativo del organismo, por supuesta exigencia de aportes económicos a empleados y funcionarios del organismo.

Personal policial y de la Agencia de Recaudación Y Control Aduanero (ARCA) realiza allanamientos en Resistencia por una causa de la Justicia Federal que investiga al PAMI Chaco por presuntas irregularidades vinculadas a la exigencia de aportes económicos a empleados y funcionarios del organismo y presunta manipulación de documentos de afiliación partidaria.

El procedimiento, a cargo de personal de la Dirección de Cibercrimen y ARCA, se realiza sobre calle Santa Fe, en una agencia de viajes y turismo ubicada en pleno centro de la ciudad. La investigación es encabezada por el fiscal federal Patricio Sabadini Alfredo Moreno, coordinador administrativo de PAMI Chaco.

Moreno es acusado de ejercer un rol central en la gestión interna del organismo, mediante un esquema de coimas en el que exige un porcentaje a los empleados para mantener sus puestos o no poner trabas en sus ascensos. Además, también habría manipulado documentos de afiliación partidaria.