«Diablito» Echeverri fue presentado como nuevo refuerzo del Bayer Leverkusen

La confirmación del fichaje de Claudio Echeverri sacudió el mercado internacional: el joven argentino fue presentado de forma oficial como nuevo jugador del Bayer Leverkusen y comenzará su etapa en la Bundesliga, tras su salida del Manchester City. El arribo del Diablito puso fin a una de las novelas más seguidas de los últimos meses en el fútbol europeo y sudamericano.

El atacante de 19 años firmó un contrato a préstamo por una temporada, sin opción de compra, para sumarse a uno de los principales conjuntos de Alemania. Esta noticia fue celebrada por la entidad alemana en sus redes sociales, donde anticipó la llegada del argentino con mensajes y emojis alusivos al apodo del futbolista, y posteriormente compartió imágenes del jugador ya vistiendo la camiseta del club en la presentación oficial.

«Claudio Echeverri es un jugador dotado técnicamente y lleno de energía, que se mueve con mucho dinamismo por el centro, entre líneas, generando peligro desde esa posición», manifestó Simon Rolfes, director deportivo del conjunto alemán en el sitio web del club tras anunciar su fichaje. «Un futbolista fino, con gran capacidad de regate, verticalidad y siempre capaz de potenciar a sus compañeros. Los aficionados van al estadio para ver a jugadores como Claudio. Su creatividad le dará a nuestro juego nuevas y atractivas facetas», añadió.

«Poder dar los próximos pasos en el campeón alemán de 2024, tanto en la Bundesliga como en la Champions League, es algo fantástico», manifestó el joven convocado a la selección argentina. «Quiero sumar muchos minutos aquí y seguir creciendo como jugador semana a semana. Muchos jóvenes ya han dado el salto a la élite mundial en el Bayer Leverkusen. El próximo año quiero seguir ese camino y aportar mi parte para lograr grandes cosas con el Bayer 04″, remarcó el Diablito.

El paso de Echeverri por el Manchester City resultó breve y con escaso rodaje. Surgido de la cantera de River Plate, el volante ofensivo arribó al conjunto inglés en febrero de 2025, tras su actuación en el Sudamericano Sub 20 con la selección argentina juvenil. Durante su estadía en Manchester, únicamente sumó tres partidos oficiales.

Su ansiado debut llegó el 17 de mayo, cuando disputó 14 minutos en la final de la FA Cup ante Crystal Palace. Su único gol con la camiseta de los Ciudadanos aconteció en el Mundial de Clubes, con un tanto de tiro libre contra Al Ain, en fase de grupos, en lo que terminó siendo su último compromiso con el equipo inglés debido a una lesión que afectó su tobillo derecho.