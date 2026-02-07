Puerto Eva Perón: gran participación en el inicio de las clases de aqua-zumba en el complejo municipal

629828308_1332051248956015_4102178103328908392_n

La Municipalidad de Puerto Eva Perón informó que comenzó con una destacada concurrencia la nueva edición de las clases de aqua-zumba, una actividad recreativa y saludable que se desarrolla durante la temporada de verano en el complejo natatorio municipal.

Desde el municipio señalaron que la propuesta combina ejercicio físico, música y diversión, y se consolida año tras año como una alternativa para cuidar la salud y promover hábitos saludables, especialmente durante los meses de altas temperaturas.

Las clases se dictan los miércoles y jueves, a partir de las 17, en el complejo natatorio municipal, y están a cargo de la profesora Daiana Torres. La actividad está abierta a toda la comunidad y no requiere experiencia previa.

Las autoridades municipales invitaron a vecinos y vecinas a sumarse a la iniciativa, destacando que el ejercicio en el agua permite realizar actividad física sin sentir el calor, fortaleciendo el bienestar general.

Desde la comuna remarcaron que este tipo de propuestas forman parte de las políticas públicas orientadas a promover la actividad física, la recreación y la vida saludable en la localidad.

 

