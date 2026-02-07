Napenay avanza en un relevamiento integral de edificios escolares junto al Gobierno provincial

En el marco del programa integral de obras impulsado por el gobernador Leandro Zdero para poner en condiciones los edificios educativos de toda la provincia, el Municipio de Napenay realizó una recorrida por distintas instituciones educativas de la localidad para evaluar el estado de su infraestructura.

La actividad incluyó visitas al Colegio Secundario N° 38 y a los Jardines de Infantes N° 95 y N° 194, donde se llevó adelante un relevamiento detallado del estado edilicio de cada establecimiento, con el objetivo de planificar futuras refacciones y trabajos de mantenimiento.

Durante la recorrida se analizaron aspectos clave para el funcionamiento diario de las escuelas, entre ellos el estado de las instalaciones eléctricas, la iluminación interior y exterior, los sanitarios, techos y posibles filtraciones, aberturas como puertas y ventanas, y la pintura general de los edificios.

Desde el municipio señalaron que la información relevada permitirá organizar de manera ordenada y eficiente las intervenciones necesarias, fortaleciendo el trabajo articulado entre la Provincia y el Municipio para mejorar la infraestructura escolar.

Las autoridades destacaron que estas acciones forman parte del acompañamiento a las políticas públicas provinciales y ratificaron el compromiso de la gestión municipal con la educación y el bienestar de la comunidad educativa, con el objetivo de garantizar espacios seguros, funcionales y dignos para alumnos y docentes.