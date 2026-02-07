Napenay avanza en un relevamiento integral de edificios escolares junto al Gobierno provincial

625009136_122262360884167010_757371832154505506_n

En el marco del programa integral de obras impulsado por el gobernador Leandro Zdero para poner en condiciones los edificios educativos de toda la provincia, el Municipio de Napenay realizó una recorrida por distintas instituciones educativas de la localidad para evaluar el estado de su infraestructura.

La actividad incluyó visitas al Colegio Secundario N° 38 y a los Jardines de Infantes N° 95 y N° 194, donde se llevó adelante un relevamiento detallado del estado edilicio de cada establecimiento, con el objetivo de planificar futuras refacciones y trabajos de mantenimiento.

Durante la recorrida se analizaron aspectos clave para el funcionamiento diario de las escuelas, entre ellos el estado de las instalaciones eléctricas, la iluminación interior y exterior, los sanitarios, techos y posibles filtraciones, aberturas como puertas y ventanas, y la pintura general de los edificios.

Desde el municipio señalaron que la información relevada permitirá organizar de manera ordenada y eficiente las intervenciones necesarias, fortaleciendo el trabajo articulado entre la Provincia y el Municipio para mejorar la infraestructura escolar.

Las autoridades destacaron que estas acciones forman parte del acompañamiento a las políticas públicas provinciales y ratificaron el compromiso de la gestión municipal con la educación y el bienestar de la comunidad educativa, con el objetivo de garantizar espacios seguros, funcionales y dignos para alumnos y docentes.

 

Internacionales

629828308_1332051248956015_4102178103328908392_n

Puerto Eva Perón: gran participación en el inicio de las clases de aqua-zumba en el complejo municipal

628006854_122309184434223682_2740047243451950813_n

El Sauzalito: familias disfrutaron de una jornada recreativa en la piscina municipal

627865844_1223725793194521_145564054916747848_n

Margarita Belén acompañó a jóvenes deportistas en un encuentro amistoso en Resistencia