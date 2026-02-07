Fontana refuerza acciones de seguridad con el Gobierno provincial

El intendente de Fontana, Fernando Cuadra, mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Seguridad de la provincia del Chaco, Hugo Matkovich, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas para fortalecer la seguridad en la ciudad.

Durante el encuentro, las autoridades avanzaron en la planificación de un trabajo articulado con la Policía Rural, además de la implementación de operativos antiwileros y controles preventivos en distintos sectores de la localidad, con el fin de preservar la integridad de los vecinos y reforzar el orden público.

Desde el municipio destacaron la importancia de la coordinación permanente con el Gobierno provincial para abordar las problemáticas vinculadas a la seguridad ciudadana y garantizar una mayor presencia preventiva en los barrios.

Asimismo, remarcaron que estas acciones forman parte de una política de trabajo conjunto orientada a brindar mayores condiciones de seguridad y tranquilidad a la comunidad de Fontana.