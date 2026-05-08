Barranqueras: Jonathan Roa y Vilma Borda asumirán la conducción del Comité de la UCR

La nueva conducción asumirá un nuevo período al frente del espacio partidario con el objetivo de continuar fortaleciendo la estructura radical en la ciudad portuaria.

Tras conocerse la conformación de la nueva mesa directiva, distintos referentes expresaron sus felicitaciones y acompañamiento a las autoridades electas, destacando el compromiso de seguir trabajando por el crecimiento político e institucional de Barranqueras.

Asimismo, también hubo reconocimiento para las autoridades salientes por la labor desarrollada durante su gestión, resaltando el trabajo y la dedicación brindada en estos años al frente del comité local.

Desde el radicalismo remarcaron la importancia de continuar consolidando la participación partidaria y fortalecer el vínculo con los vecinos de la ciudad.