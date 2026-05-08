Barranqueras: Jonathan Roa y Vilma Borda asumirán la conducción del Comité de la UCR

39484llll1_grande

La nueva conducción asumirá un nuevo período al frente del espacio partidario con el objetivo de continuar fortaleciendo la estructura radical en la ciudad portuaria.

Tras conocerse la conformación de la nueva mesa directiva, distintos referentes expresaron sus felicitaciones y acompañamiento a las autoridades electas, destacando el compromiso de seguir trabajando por el crecimiento político e institucional de Barranqueras.

Asimismo, también hubo reconocimiento para las autoridades salientes por la labor desarrollada durante su gestión, resaltando el trabajo y la dedicación brindada en estos años al frente del comité local.

Desde el radicalismo remarcaron la importancia de continuar consolidando la participación partidaria y fortalecer el vínculo con los vecinos de la ciudad.

Internacionales

WhatsApp Image 2026-05-07 at 20.27.07

”Ver Para Ser Libres”: Exitosos operativos oftalmológicos en Gral. San Martín y Las Breñas

WhatsApp Image 2026-05-07 at 18.47.36

Colonia Popular: avanzan las obras definitivas para reparar la línea de alta tensión dañada por el tornado

688462324_18351856981243095_6564062234047914169_n

Trabajos de limpieza para mejorar el drenaje pluvial en Fontana