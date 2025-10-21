Puerto Eva Perón continúa con las actividades por el “Octubre Rosa”

La Municipalidad de Puerto Eva Perón prosigue con las actividades en el marco del mes de concientización sobre el cáncer de mama, reafirmando su compromiso con la prevención y la promoción de la salud en la comunidad.

El intendente Diego Alejandro Lavia acompañó la renovación del mural alusivo, sumándose como en cada edición a esta campaña que busca sensibilizar sobre la importancia del diagnóstico temprano y el acompañamiento a las personas que atraviesan la enfermedad.

Desde el municipio destacaron la participación de vecinas, instituciones y organizaciones locales, y agradecieron especialmente a Zunilda Mendoza, reconocida por la comunidad como símbolo de lucha y superación.

“Cada año la tenemos como nuestra abanderada, por ser una luchadora incansable que debió enfrentar esta enfermedad. Su ejemplo nos inspira y su testimonio ayuda a concientizar desde la experiencia”, señalaron desde la comuna.

La gestión municipal reiteró la invitación a toda la comunidad a sumarse a las actividades del #OctubreRosa, promoviendo la prevención, el cuidado de la salud y la solidaridad con quienes enfrentan el cáncer de mama.