Coronel Du Graty: el municipio anunció un nuevo aumento salarial del 10%

La Municipalidad de Coronel Du Graty informó que el intendente Oscar Dalmasso firmó la resolución que establece un aumento del 10% en los sueldos del personal municipal, vigente a partir del mes de octubre.

Desde el Ejecutivo local destacaron que, con este nuevo incremento, el acumulado anual alcanza el 33,10%, en el marco de la política de reconocimiento al trabajo y compromiso de los empleados municipales.

“Este esfuerzo refleja la decisión de acompañar a las y los trabajadores en un contexto económico complejo, reafirmando el compromiso de la gestión con el bienestar del personal y sus familias”, señalaron desde el municipio.

Con esta medida, la administración de Dalmasso continúa implementando acciones orientadas a fortalecer la estabilidad laboral y mejorar las condiciones salariales del personal municipal.