San Bernardo avanza con nuevas represas para acompañar al sector ganadero

El Municipio de San Bernardo informó que continúa con la construcción de nuevas represas en el Lote 10, una obra considerada clave para mitigar los efectos de la crisis hídrica y económica que atraviesa el sector ganadero.

Desde la gestión municipal destacaron que el objetivo es acompañar a los productores locales, garantizando mejores condiciones para el desarrollo de la actividad agropecuaria y el fortalecimiento de la producción rural.

“Seguimos trabajando junto a nuestros productores para fortalecer la producción local y cuidar el desarrollo del interior chaqueño”, expresaron desde el municipio.

Con este tipo de obras, la comuna reafirma su compromiso con el crecimiento sustentable del interior provincial, priorizando la infraestructura que permita mejorar la calidad de vida y la productividad del campo.