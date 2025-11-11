Puerto Eva Perón celebró el Día de la Tradición con música, baile y espíritu chamamecero
El intendente Diego Alejandro Lavia, acompañado por el secretario de Gobierno Sergio Mendoza, participó este domingo del acto conmemorativo por el Día de la Tradición realizado en la E.E.S. N° 98 Puerto Velaz.
El evento contó con la participación especial de la E.E.P. N° 512 Vialidad Provincial del Chaco, cuyos alumnos brindaron coloridas presentaciones de bailes chamameceros, reflejando el orgullo y la identidad cultural de la región. También se sumaron peñas locales, que animaron la jornada con música, danza y la calidez de las tradiciones populares.
“Mantener vivas nuestras costumbres es honrar nuestras raíces y fortalecer la identidad chaqueña”, expresó el jefe comunal, destacando la participación de la comunidad educativa y cultural en esta fecha tan significativa.