Caso Loan Peña: arrancó un megaoperativo en cuatro lagunas de Corrientes

Este lunes comenzó el operativo de rastrillaje en las lagunas de un predio que pertenece a Carlos Pérez y Victoria Caillava, dos de los detenidos por la desaparición de Loan Danilo Peña, hace más de un año, en la localidad correntina de 9 de Julio.

En el operativo participan la Policía Federal (PFA), Prefectura Naval (PNA), Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Policía de la Provincia de Corrientes y SENASA, entre otras fuerzas.

El rastrillaje, ordenado por la jueza Cristina Pozzer Penso, empezó en una de las lagunas más grandes y de difícil acceso, en el predio de los acusados.

Los investigadores estiman que las tareas podrían extenderse por unos 20 días, siempre y cuando el clima acompañe y no haya inclemencias que obliguen a suspender los trabajos.

El plan de trabajo también tiene previsto que, una vez finalizada la inspección en la primera laguna, el equipo avance sobre otra ubicada al noreste del predio y señalada por un testigo protegido como otro punto clave.

Después, será el turno de las dos restantes, ambas al sur de la propiedad, donde las tareas podrían resolverse en pocos días, salvo que surjan imprevistos.

Loan desapareció el 13 de junio de 2024, cuando estaba en un almuerzo con su familia y nadie volvió a verlo.

Después de 12 meses de investigación, los principales sospechosos siguen siendo los mismos: Antonio Benítez (38), Mónica del Carmen Millapi (35) y Daniel «Fierrito» Ramírez (49), quienes acompañaron a Loan durante esa tarde en la que desapareció.

La causa dio un giro inesperado unos días después, cuando Pérez (63) y Caillava (53) también quedaron detenidos.

Junto a ellos, también cayó el jefe de la comisaría local, Walter Maciel (44), y más tarde la tía de Loan, Laudelina Peña (46).

Para los investigadores, los siete participaron en la sustracción y el ocultamiento del nene.

Mientras la causa judicial sigue sin respuestas firmes, la esperanza de la familia y de los investigadores está puesta en el trabajo que arrancó en las lagunas del predio de Pérez y Caillava. El despliegue de fuerzas federales y provinciales, con buzos, peritos y especialistas, busca dar con alguna pista que permita reconstruir qué pasó con Loan.