Margarita Belén celebró el Día de la Tradición junto a la Escuela N° 12 “Francisco Agostini”

El Municipio de Margarita Belén acompañó esta mañana el acto por el Día de la Tradición, realizado en la Escuela N° 12 “Francisco Agostini”, en homenaje al escritor José Hernández, autor del emblemático Martín Fierro.

En representación del municipio participó el coordinador del Área de Educación, profesor Francisco Chacón, quien compartió junto a docentes, estudiantes y familias una jornada cargada de emoción, cultura y valores tradicionales.

Desde la gestión municipal destacaron la importancia de mantener vivas las costumbres que nos identifican como pueblo y de fortalecer el vínculo entre la educación y la identidad nacional.

🇦🇷 “Celebrar nuestras tradiciones es reafirmar el orgullo de ser argentinos.”