Puerto Vilelas: aprehenden a un hombre acusado de dañar una cámara de videovigilancia municipal

Un hombre fue aprehendido en Puerto Vilelas acusado de provocar daños en una cámara de videovigilancia perteneciente al municipio, ubicada en la zona de Villa Forestación Sur, según informaron fuentes policiales.

El hecho fue denunciado por Osvaldo Javier Fabián González, secretario de Seguridad Pública Vial y Ambiental de la Municipalidad de Puerto Vilelas. El funcionario indicó que el 17 de noviembre, alrededor del mediodía, tomó conocimiento —a través de terceros— de que un sujeto habría dañado con un trozo de madera tipo tacuara la caja plástica que protege una de las cámaras de seguridad instaladas en el sector.

Tras la verificación de las imágenes, se observó a un hombre de contextura delgada, cabello corto y tez oscura, vestido con remera oscura, pantalón de jean claro y ojotas blancas. Vecinos identificaron al individuo como “Rolo”, presuntamente Rolando Correa, de 36 años.

Personal policial realizó tareas investigativas que permitieron dar con el sospechoso, quien finalmente se presentó de forma voluntaria en la dependencia. Allí fue identificado como Rolando Luis Correa, domiciliado en la zona de avenida Castelli prolongación.

Intervino la Fiscalía N.º 10, a cargo de la Dra. Lilian Irala, quien dispuso la notificación de aprehensión del acusado, su identificación ante el Departamento de Antecedentes Personales (DAP) y la verificación de su planilla prontuarial.

La cámara dañada continúa en funcionamiento y se labraron las actuaciones correspondientes.