Puerto de Barranqueras: arriban cubiertas importadas desde China con destino final a Córdoba

El Puerto de Barranqueras concretó por primera vez en su historia una operatoria de importación y despacho interno de 1.159 cubiertas para automóviles provenientes de China, destinadas a la provincia de Córdoba. Se trata de un hito para la terminal fluvial chaqueña, que continúa ampliando su capacidad logística y su presencia en el comercio exterior argentino.

La operación fue realizada por la firma GAMA Grupo Comercial y la agencia DEBCOMEX- Despachantes de Aduana—, con la intervención y verificación de Aduana–ARCA. Todo el proceso se desarrolló bajo estrictos estándares de control y seguridad, garantizando una importación eficiente y totalmente trazable desde origen hasta destino final.

La administradora del Puerto de Barranqueras, Alicia Azula, destacó el trabajo articulado de los equipos técnicos y operativos que hicieron posible este avance: “Cada operación que concretamos demuestra la capacidad logística, el compromiso y el potencial que tiene nuestro puerto. Seguimos posicionando a Barranqueras como un punto estratégico para el comercio exterior argentino”.

Azula también subrayó el acompañamiento del gobernador Leandro Zdero, pieza clave —dijo— para consolidar el crecimiento y la competitividad del puerto en la región.

Este nuevo logro se suma al incremento de cargas y operaciones de exportación e importación que el Puerto Barranqueras viene registrando durante el último año, impulsando oportunidades productivas, mayor conectividad y desarrollo para toda la provincia del Chaco.