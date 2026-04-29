PROGANO: El Espinillo recibió asistencia directa y soluciones para el campo

El Gobierno provincial intensificó su presencia en el interior con una nueva jornada del Programa Ganadero del Norte (PROGANO), que tuvo como escenario la localidad de El Espinillo .

La actividad estuvo encabezada por el ministro de la Producción, Oscar Dudik , quien mantuvo un encuentro directo con productores ganaderos de la zona.

Durante la jornada, se abordaron problemáticas clave vinculadas al clima, la producción, el acceso a recursos y la infraestructura rural, en un espacio de intercambio que permitió canalizar demandas y avanzar en soluciones concretas.

«Estamos en el territorio, escuchando a cada productor y trabajando para dar respuestas reales. PROGANO es una herramienta clave para fortalecer la producción y mejorar las condiciones de quienes sostienen la actividad en el interior profundo», señaló Dudik.

Asimismo, el ministro afirmó: «Somos un Estado presente, que genera oportunidades y apuesta al crecimiento productivo. Nuestro compromiso es que cada productor tenga herramientas para desarrollarse».

«Cuando hay articulación entre organismos y municipios, las respuestas llegan más rápido y son más efectivas para el productor», concluyó el titular de la cartera productiva.

Desde el Ministerio de la Producción aseguraron que estas acciones continuarán en distintas localidades, con el objetivo de sostener la asistencia técnica, fortalecer la producción y consolidar el desarrollo del interior chaqueño.