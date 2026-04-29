Sáenz Peña: llega «Drum Fest 3» al Centro Cultural Municipal

La Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Sáenz Peña anunció este martes la realización de una nueva edición del festival de batería «Drum Fest 3», una propuesta musical que convoca a artistas y público en general.

El evento, que se realizará bajo el lema «Cultura en los Barrios», tendrá lugar el sábado 9 de mayo, a partir de las 18, en el patio del Centro Cultural Municipal.

Está destinado a toda la comunidad, podrán asistir músicos, estudiantes y vecinos interesados en disfrutar de una jornada a puro ritmo.

El festival es organizado por el profesor Pablo Michlig, con el acompañamiento del municipio, y se desarrolla una vez al año. En esta edición participarán bateristas locales y también invitados provenientes de otras ciudades como Resistencia y Villa Ángela, quienes interpretarán distintos géneros musicales, principalmente rock, aunque también habrá presentaciones de otros estilos como el folclore.

La entrada tendrá un costo de $2.000, mientras que los menores de 13 años podrán ingresar de manera gratuita.

Uno de los momentos más esperados será el cierre del evento, en el que todos los bateristas participantes tocarán en simultáneo, generando un espectáculo único.

Quienes deseen participar aún pueden inscribirse durante los próximos días. Para ello, pueden acercarse a la Casa de Cultura o comunicarse directamente con el organizador al número 3644-454969.

La convocatoria está abierta a bateristas de todas las edades, a partir de los 7 años en adelante, sin límite de edad.

Desde la organización destacaron que los participantes deberán asistir con sus propios instrumentos para el festival, aunque quienes se estén formando pueden acceder a clases gratuitas en la Casa de Cultura, donde se brindan distintas disciplinas musicales. Actualmente, el área de percusión cuenta con alrededor de 30 alumnos y continúa en crecimiento.

Asimismo, se recordó que la Casa de Cultura ofrece enseñanza gratuita de instrumentos como batería, guitarra, piano, acordeón e instrumentos de viento, además de contar con agrupaciones musicales en formación.