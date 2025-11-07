El té de lavanda tiene numerosos beneficios, es ideal para combatir el estrés y la ansiedad

Se trata de una planta aromática, aunque se parece más a un arbusto, con sus múltiples ramas y tallos leñosos. Es reconocible de manera rápida por sus flores de color púrpura, pero también las hay blancas y rosadas. El género incluye a más de 30 especies, docenas de subespecies y muchos híbridos seleccionados.

El té de lavanda podría ayudar a quienes sufren de ansiedad, depresión y estrés a mejorar el estado de ánimo y hacer que tengan una mejor sensación general. En recientes publicaciones se ha descubierto cómo el olor a lavanda aporta un efecto relajante, además de su potencial uso contra los trastornos nerviosos.

El té de lavanda se ha utilizado durante siglos para tratar problemas digestivos como la indigestión, las náuseas y la hinchazón. Los aceites relajan los músculos del tracto digestivo y alivian los calambres en el estómago y los intestinos después de las comidas.

La lavanda también ayuda a estimular la producción de enzimas digestivas y promover una digestión saludable.

Otra de las propiedades del té de lavanda que se asocian con sus efectos calmantes. Entre muchos otros, la inhalación de aceite esencial de lavanda puede ser una modalidad de tratamiento complementario eficaz y segura para las migrañas.

Para las mujeres que sufren de dolores de cabeza por el síndrome premenstrual, esta planta puede ayudar gracias a sus propiedades relajantes. Por el momento, sus efectos sobre el síndrome solo se han avalado a través de la aplicación tópica de su aceite y por medio de la aromaterapia.

La lavanda se ha usa para calmar algunas afecciones digestivas como problemas estomacales, cólicos, infecciones intestinales o flatulencias.

Los estudios han demostrado que el té de lavanda puede ayudar a tratar algunos tipos de infecciones por hongos. También se ha descubierto que es eficaz contra muchas especies diferentes de bacterias, incluidas las infecciones por estafilococos.