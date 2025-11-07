Barranqueras: denuncian recolección de residuos con camionetas particulares y dudas sobre la disposición final



Vecinos de Barranqueras expresaron su preocupación tras la difusión de imágenes que muestran la recolección de residuos urbanos realizada con camionetas particulares, en lugar de camiones equipados para esa tarea.

Desde la Municipalidad de Barranqueras señalaron que “el servicio se realiza de todas formas”, ya sea mediante camiones recolectores o vehículos alternativos, con el objetivo de no interrumpir la prestación. Sin embargo, la situación generó interrogantes en la comunidad sobre el destino final de los residuos recolectados.

De acuerdo con la normativa vigente, la disposición final debería realizarse en el Vertedero Único Municipal, ubicado en el paraje María Sara, a unos 38 kilómetros de la ciudad. No obstante, algunos vecinos plantean dudas sobre la viabilidad logística del traslado, considerando la distancia y el volumen de desechos que se generan diariamente.

Fuentes extraoficiales aseguran que parte de los residuos estarían siendo depositados en predios cercanos a la avenida General San Martín, lo que alimenta la preocupación por el impacto ambiental y la falta de controles.

Mientras tanto, el municipio enfrenta otros frentes de conflicto , lo que refuerza el reclamo vecinal por una gestión más eficiente y transparente.

