Entrega de alimentos Ñachec: conocé el cronograma para este miércoles

Este miércoles 29 de abril, el gobierno provincial realizará una nueva entrega de módulos alimentarios en Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas, a través del programa Ñachec, con distribución en centros comunitarios, iglesias y espacios barriales para familias de distintos sectores de las ciudades .

Desde el organismo indicaron que el cronograma está sujeto a condiciones climáticas, por lo que podría modificarse en caso de mal tiempo. El operativo se desplegará en distintos barrios con entregas organizadas por zonas y franjas horarias para facilitar el acceso de las familias.

CRONOGRAMA COMPLETO

BARRANQUERAS

De 8:30 a 12: en la Capilla San Cayetano, para los barrios Ucal y Florida.

FONTANA

De 8:30 a 12: en Salón 80 Viviendas, para Cacique Pelayo e Iprodich.

PUERTO VILELAS

De 8:30 a 12: en E.P.A N° 8, para Forestación, Ex Ferrocarril y Chacra 287.

De 8:30 a 12: en Centro de Jubilados, para 100 Viviendas, 40 Viviendas, 60 Viviendas, 32 Viviendas y Molinos.