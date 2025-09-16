Puerto Bermejo: exitosa segunda fecha del Campeonato de Vóley “Copa Bermejo” en el marco del aniversario de la localidad

Con gran participación de equipos y público, se disputó la segunda fecha del Campeonato de Vóley “Copa Bermejo”, uno de los eventos centrales de los festejos por el próximo aniversario de la localidad.

La jornada deportiva se desarrolló en un clima de entusiasmo y camaradería, donde vecinos y visitantes acompañaron a los equipos que buscan avanzar en el certamen.

Desde la Municipalidad de Puerto Bermejo celebraron el éxito de esta nueva fecha y destacaron que el campeonato se ha convertido en un punto de encuentro para la comunidad, fortaleciendo el espíritu deportivo en el marco de las celebraciones por un nuevo año de vida de la localidad.

Las próximas fechas del torneo continuarán en los días previos al aniversario, con la expectativa de definir a los campeones de la “Copa Bermejo” y seguir compartiendo actividades recreativas y culturales.