Los «prohibidos del Mundial»: el Gobierno envió a EE.UU. la lista de barras con antecedentes

El Gobierno le entregó días atrás a Estados Unidos una lista de unas 35 mil personas con derecho de admisión, con el objetivo de evitar la presencia de barras argentinos en el próximo Mundial de la FIFA.

Entre los incluidos aparecen personas con antecedentes penales, deudores de cuotas alimentarias y miembros de distintas barras bravas del fútbol argentino.

La decisión busca evitar que se repitan dos imágenes que todavía generan incomodidad en sectores políticos y de la presencia de barras en el Mundial de Qatar 2022 y el antecedente de «Hinchadas Unidas Argentinas» durante Sudáfrica 2010 .

De todos modos, desde el Gobierno aclaran que el envío de la lista no implica automáticamente que esas personas no puedan ingresar a Estados Unidos ni asistir a los partidos. La decisión final depende exclusivamente de las autoridades norteamericanas. La lógica del planteo oficial es transmitir información sobre personas alcanzadas por restricciones o antecedentes para que luego EE.UU. defina cómo actuar.

La medida también vuelve a abrir un debate que atraviesa hace años al fútbol argentino. Por un lado están quienes consideran positivo que la Selección tenga «aguante» en las tribunas, incluso con presencia de barras. Del otro, quienes creen que esa imagen perjudica al país frente al mundo.

En ese escenario, el Gobierno quedó alineado con la postura de mostrar una imagen más ordenada y controlada durante el Mundial. Por eso avanzó con el envío de la nómina.

Tras el flojo debut de la hinchada argentina en Qatar 2022 comenzaron a aparecer barras o hinchas «caracterizados» de segundas y terceras líneas de Boca, Vélez, Racing y clubes del Ascenso.

Quiénes son los barras apuntados

Uno de los casos más resonantes es el de La 12, la barra de Boca Juniors. En total aparecen 59 barras vinculados al club. Entre ellos figuran Rafael Di Zeo, Carlos «Skelethor» Pascual, Fernando Gatica y Fabián Kruger.

Gatica y Kruger estuvieron presentes el 23 de octubre de 2024, día en que Juan Román Riquelme tuvo que intervenir para frenar a La 12 durante un partido frente a Gimnasia en Rosario. En el caso de Di Zeo, después de recibir el derecho de admisión amenazó a Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad y actualmente senadora.

Además, en marzo el presidente Javier Milei firmó un decreto con el que ratificó que Di Zeo no puede ingresar a los estadios.

River Plate también aparece alcanzado por la medida. Hay integrantes de «Los Borrachos del Tablón» incluidos en la lista, entre ellos Ariel Fernando Calvici, Hugo Ezequiel Iñiguez, Lucas David Mujica e Ismael Jonathan David Cabrera. En febrero de 2025, en Mendoza, varios de ellos intentaron entrar a la cancha pese a que ya tenían una prohibición de ingreso por 36 meses.

Otro de los focos está puesto en Independiente. El club suma 39 barras señalados, en buena parte por la brutal pelea con hinchas de Universidad de Chile durante la Copa Sudamericana 2025.

San Lorenzo también aparece entre los clubes con mayor cantidad de personas incluidas. Son 55 integrantes de «La Butteler». En enero de 2026, durante un operativo realizado en Entre Ríos cuando el equipo jugaba en Uruguay, se secuestraron cocaína y armas.

Uno por uno, a qué clubes pertenecen los barras incluidos en la lista

Boca 59 barras

River 10 barras

Almirante 40 barras

All 10 barras

Godoy 3 barras

Platense: 1 barra

Estudiantes y Gimnasia La 15 barras

Vélez: 16 barras

Independiente: 39 barras

San 55 barras

Huracán: 3 barras

Racing: 4 barras