Las Garcitas entregó nuevas pensiones a adultos mayores para garantizar derechos

La Municipalidad de Las Garcitas realizó la entrega de tres Pensiones Universales para el Adulto Mayor (PUAM), en un acto encabezado por la coordinadora del CIC del barrio Reserva Oeste, Alcira Godoy, y la responsable del Área de Adultos Mayores, psicopedagoga Alejandra Collard.

Desde el municipio destacaron que este acompañamiento busca mejorar la calidad de vida de las personas mayores, reafirmando el compromiso de la gestión local en un contexto en el que, a nivel nacional, se denuncian recortes en derechos sociales.

“Seguimos trabajando con compromiso para garantizar y mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores, porque ellos merecen vivir con dignidad y cuidado”, expresaron las autoridades durante la entrega.

Con esta acción, el gobierno municipal ratifica su objetivo de sostener y fortalecer las políticas de inclusión social, especialmente en beneficio de quienes más lo necesitan.