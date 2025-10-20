Puerto Bermejo celebró el Día de la Madre con música, premios y un gran cierre a pura alegría

568379569_1140224468284851_6800626966721030833_n

En una jornada colmada de emoción, alegría y reconocimiento, la Municipalidad de Puerto Bermejo organizó un cálido agasajo para todas las madres de la comunidad, en el marco de la celebración de su día.

El evento contó con la participación de una gran cantidad de familias que se acercaron para compartir una tarde especial, en la que no faltaron los sorteos de importantes premios, espectáculos de danzas locales y un gran cierre musical a cargo del grupo Los Máximos – Cumbia Chaqueña, que hizo vibrar al público con sus clásicos.

El intendente Isaac Alberto Velozo encabezó la celebración y expresó su agradecimiento a todas las madres presentes, al equipo de trabajo municipal y a los grupos de danza que formaron parte del espectáculo.

“Este encuentro es una manera de homenajear a todas las madres de Puerto Bermejo, que con su amor y esfuerzo sostienen a nuestras familias y nuestra comunidad. Fue una tarde maravillosa, compartida con alegría, respeto y mucho cariño”, manifestó el jefe comunal.

Una fiesta para toda la comunidad

Durante la jornada, se vivieron momentos de emoción y camaradería entre los vecinos, que disfrutaron de las distintas actividades organizadas por el municipio. Las presentaciones artísticas locales sumaron color y energía al festejo, mientras que los sorteos generaron entusiasmo entre las presentes.

El intendente Velozo destacó el trabajo del personal municipal que colaboró en la organización del evento y reafirmó su compromiso de seguir acompañando a las familias de Puerto Bermejo con acciones que fortalezcan el vínculo comunitario.

“Queremos que cada celebración sea una oportunidad para reencontrarnos, valorar lo que somos y seguir construyendo juntos un Bermejo con esperanza y unión”, sostuvo el intendente.

El agasajo culminó con un clima de fiesta, baile y emoción, dejando una jornada inolvidable para todas las madres que forman parte del corazón de la comunidad bermejeña.

 

