Refuerzan controles bromatológicos en carnicerías de Presidencia de la Plaza

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La Municipalidad de Presidencia de la Plaza informó que continúa desarrollando controles bromatológicos en carnicerías de la ciudad, en el marco de un trabajo sostenido orientado a garantizar la seguridad alimentaria de la población.

Las inspecciones, realizadas por personal del área de Bromatología, tienen como objetivo verificar el cumplimiento de las normas sanitarias vigentes, especialmente en lo referido a la correcta manipulación, conservación y exposición de los productos cárnicos.

Desde el municipio destacaron que estos operativos se llevan adelante de manera periódica, con el fin de asegurar alimentos seguros y de calidad para el consumo diario, al tiempo que se promueven prácticas responsables en los comercios locales.

Asimismo, remarcaron la importancia de controlar cada etapa del proceso, desde la producción hasta la venta, como un aspecto clave para proteger la salud de la comunidad y fortalecer la confianza de los consumidores.

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