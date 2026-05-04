Fontana combinó música, ambiente y salud en una jornada comunitaria

La Municipalidad de Fontana llevó adelante una propuesta integral en la Plaza José Palma, donde se desarrolló la primera edición del “Eco Rock” junto a una nueva jornada de la Semana de Vacunación de las Américas.

El evento reunió a vecinos, autoridades municipales y organizaciones como el IIFA y equipos ambientales, en una actividad que combinó espectáculos musicales en vivo —con bandas locales y de la ciudad de Corrientes— con acciones de concientización sobre el cuidado del ambiente y la salud.

Durante la jornada también participaron emprendedores de triple impacto, propuestas gastronómicas y espacios de charlas educativas, generando un entorno orientado a la sustentabilidad y la participación comunitaria.

En paralelo, el equipo del Hospital Luis Fleitas garantizó el acceso a la vacunación, permitiendo que familias de la ciudad pudieran completar sus esquemas de inmunización en el marco de la campaña continental.

Desde el municipio destacaron la amplia convocatoria y el compromiso de los vecinos, al tiempo que remarcaron la importancia de seguir impulsando este tipo de iniciativas que promueven una ciudad más activa, saludable y consciente.