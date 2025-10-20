Sáenz Peña: cinco adolescentes heridos en un grave accidente de tránsito, tres en estado crítico

Un violento accidente de tránsito ocurrido en la noche del domingo 19 de octubre, alrededor de las 19:45, dejó como saldo cinco adolescentes heridos —tres de ellos en estado crítico— tras el despiste de una camioneta en el barrio Puigbó de la ciudad termal.

El siniestro se registró sobre calle 14 entre 43 y 45, cuando una camioneta Ford blanca , que era conducida por un joven de 15 años, perdió el control y terminó fuera de la calzada, provocando graves lesiones a todos sus ocupantes.

De acuerdo con el informe policial, en el vehículo viajaban cinco menores de edad, identificados como J.I.O. (15), domiciliado en el barrio Belgrano y conductor del rodado; C.M. (16), V.F. (15), L.S.B. (16) y P.A.A. (15).

Tres jóvenes en estado crítico

Los cinco ocupantes fueron trasladados de urgencia al Hospital 4 de Junio Dr. Ramón Carrillo, donde el equipo médico encabezado por el Dr. Daniel Ramos diagnosticó traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave en tres de los adolescentes: el conductor Okaly y las jóvenes Alarcón y Socolovsky Barredo, quienes posteriormente fueron derivadas al Sanatorio Loma Linda para recibir atención especializada.

En tanto, los otros dos acompañantes permanecen internados en observación, con lesiones de menor gravedad pero bajo estricto control médico.

Investigación y actuaciones judiciales

El fiscal en turno dispuso la intervención de la División Criminalística y del Cuerpo de Bomberos, además del secuestro del vehículo para peritajes mecánicos y de impacto. También se ordenó la realización del test de alcoholemia al joven conductor, mientras se investigan las circunstancias que provocaron el siniestro.

Fuentes policiales confirmaron que la camioneta no contaba con autorización de circulación para un menor, lo que podría agravar la situación judicial.

Conmoción en la comunidad

El hecho generó profunda consternación en la ciudad de Sáenz Peña, donde familiares, docentes y amigos de los adolescentes se encuentran a la espera de la evolución médica de los jóvenes. En redes sociales se multiplican los mensajes de apoyo y pedidos de oración por su pronta recuperación.

Las autoridades locales reiteraron el llamado a la responsabilidad vial, especialmente a padres y tutores, recordando la importancia de prevenir este tipo de tragedias que enlutan a toda la comunidad.