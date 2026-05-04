Articulación para garantizar traslados sanitarios en Miraflores

La Municipalidad de Miraflores destacó el trabajo conjunto realizado con el hospital local y organizaciones sociales para asegurar el traslado de pacientes que requieren atención médica fuera de la localidad.

Durante la última semana, se concretaron diez viajes hacia la ciudad de Juan José Castelli, permitiendo que vecinos accedan a controles, tratamientos y seguimientos médicos especializados.

Estas acciones se desarrollan en articulación con la Fundación Cuerpo y Alma, fortaleciendo una red de acompañamiento que busca dar respuestas concretas a las necesidades sanitarias de la comunidad.

El intendente Rafael Frías remarcó la importancia del trabajo en equipo para garantizar el acceso a la salud, destacando que este tipo de iniciativas permiten acercar soluciones a quienes más lo necesitan.

Desde el municipio señalaron que continuarán impulsando este tipo de acciones, reafirmando el compromiso con el bienestar y la atención integral de los vecinos.