Protección de las lagunas en Resistencia: la APA removió una ocupación ilegal en Villa Chica

La Administración Provincial del Agua (APA) llevó adelante un operativo para remover una construcción y un relleno ilegal sobre la laguna ubicada en el barrio Villa Chica, en la ciudad de Resistencia.

El procedimiento se realizó de manera conjunta con la Municipalidad de Resistencia y contó con el acompañamiento de efectivos de la Policía del Chaco, particularmente de la Comisaría Décima.

Dónde se realizó el operativo

El operativo tuvo lugar en las inmediaciones de las calles Juan XXIII y Pasaje Rioja, donde personal técnico de la APA coordinó las tareas.

Para retirar la ocupación irregular se utilizó maquinaria pesada provista por el municipio, entre ellas:

una retroexcavadora

un camión de carga

Durante el procedimiento se retiraron estructuras, rellenos y materiales colocados de forma ilegal sobre el espejo de agua, restituyendo el área afectada y evitando que continúe la ocupación indebida.

Riesgo para el drenaje pluvial de la ciudad

Desde el Centro de Denuncias de la APA, el funcionario José Escalante explicó que este tipo de intervenciones están prohibidas por la normativa vigente.

Según indicó, el principal problema es el impacto que generan sobre el sistema hídrico urbano.

“Esta práctica está prohibida por la normativa vigente debido al impacto ambiental y al riesgo que representa para el sistema de drenaje natural de la ciudad”.

Las lagunas urbanas de Resistencia cumplen un rol clave, ya que funcionan como reservorios naturales que:

almacenan agua durante lluvias intensas

permiten regular el escurrimiento pluvial

ayudan a evitar inundaciones en barrios cercanos

Cuando se realizan rellenos o construcciones sobre estos espacios, se reduce la capacidad de almacenamiento del agua, lo que puede provocar anegamientos o inundaciones.

Denuncias de vecinos

Desde la APA señalaron que reciben denuncias de manera permanente, muchas de ellas realizadas por vecinos preocupados por la preservación de las lagunas.

Recordaron que está estrictamente prohibido:

rellenar lagunas

ocupar reservorios naturales

modificar cursos de agua o canales

Estas acciones afectan:

la seguridad hídrica

el drenaje natural

el ordenamiento territorial urbano

Cómo denunciar rellenos o ocupaciones ilegales

Los vecinos que detecten intervenciones irregulares en lagunas o cursos de agua pueden realizar denuncias anónimas a través de:

Teléfonos

(0362) 4419959

(0362) 4419989

Redes sociales

Instagram: @apa.chaco

Facebook: APA Chaco

Desde el organismo provincial remarcaron que la participación de la comunidad es clave para proteger el patrimonio hídrico de la ciudad y evitar intervenciones que puedan poner en riesgo el sistema de drenaje urbano.

