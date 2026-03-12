Caso Elvis Benítez: citan a declarar a la jefa de ANSES Resistencia por la apertura de cuentas tras la desaparición

La investigación por la desaparición de Elvis Martín Benítez, ocurrida el 22 de diciembre de 2017, sumó un nuevo capítulo judicial que podría marcar un punto de inflexión en la causa.

El Equipo Fiscal integrado por las fiscales Noelia Encinas y Rosana Soto citó a declarar para este jueves a las 8 de la mañana a Estela Orellana, quien deberá presentarse en la sede de fiscalías ubicada en avenida 9 de Julio 236 de Resistencia.

La citación se realizó bajo apercibimiento, lo que implica que si la funcionaria no concurre, podrá ser conducida por la fuerza pública.

Cuentas abiertas después de la desaparición

La medida judicial surge tras un informe del Banco Patagonia, que reveló que se abrieron dos cuentas bancarias a nombre de Benítez años después de su desaparición.

Según la información remitida por la entidad bancaria, se registró: Una cuenta sueldo y previsional abierta en septiembre de 2019 y una cuenta en dólares

El banco indicó que la cuenta sueldo habría sido abierta “en forma masiva por solicitud de la ANSES”, lo que motivó a las fiscales a convocar a la funcionaria para determinar si se trató de una operatoria institucional generalizada o de un trámite particular.

La declaración de Orellana será clave para esclarecer quién pudo haber utilizado los datos personales del joven desaparecido.

Sospechas sobre el uso de la identidad

La causa, que lleva más de ocho años sin resolución, vuelve a poner bajo la lupa posibles maniobras irregulares con documentación oficial, ya que la apertura de cuentas a nombre de una persona desaparecida abre interrogantes sobre responsabilidades administrativas o institucionales.

En paralelo, la investigación también mantiene en foco al exdirigente social José Daniel “Pili” Santa Cruz, quien entre marzo y septiembre de 2017 administraba una beca del joven.

Santa Cruz fue denunciado en febrero de 2018 por Érica Romero, quien sostuvo que el dirigente social y su hijo habrían atacado brutalmente a Elvis. El acusado, en cambio, declaró que el joven ingresó a su vivienda con fines de robo, versión que nunca convenció a la querella.

Un momento clave en la causa

La audiencia prevista para este jueves podría convertirse en un punto clave del expediente, ya que por primera vez una funcionaria deberá explicar cómo se habilitaron operaciones bancarias a nombre de un joven desaparecido.

La firmeza de la citación y la advertencia de conducción por la fuerza pública reflejan la importancia que la Justicia le otorga a esta nueva línea investigativa, que podría abrir un escenario con derivaciones judiciales aún imprevisibles.