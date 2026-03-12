El Gobierno del Chaco desmiente al intendente de Colonia Aborigen y asegura que las obras eléctricas continúan

El presidente de Secheep, José Bistoletti, rechazó las declaraciones del intendente de Colonia Aborigen, Mateo Vucko, quien había advertido sobre un supuesto abandono de obras eléctricas en la localidad. Desde la empresa provincial aseguraron que los trabajos continúan según lo planificado por el Gobierno del Chaco.

Reunión en Resistencia para analizar las obras

En Resistencia, Bistoletti mantuvo una reunión con el concejal Hugo Acevedo, el facilitador de Secheep Walter Olivera y Raúl Saravia, con quienes repasó el avance de las intervenciones energéticas que se ejecutan en la localidad.

Durante el encuentro, el titular de la empresa aclaró que la obra no está paralizada y cuestionó las versiones que señalaban lo contrario.

Obras realizadas para mejorar el servicio eléctrico

Según explicó Bistoletti, el Gobierno provincial viene desarrollando distintas intervenciones para fortalecer el sistema eléctrico local, entre ellas: Extensión de una línea de media tensión, instalación de un transformador para garantizar el suministro, infraestructura eléctrica para abastecer nuevos barrios de viviendas

Estas tareas fueron ejecutadas por Secheep, con financiamiento y acompañamiento del Gobierno provincial.

Etapa final de la obra

El funcionario indicó que actualmente se está en la etapa de acopio de materiales para avanzar con la red de baja tensión, paso necesario para completar la obra.

En ese marco, detalló que se aguardó la llegada de más de 45 columnas de madera, estas estructuras se utilizarán para el tendido de la red eléctrica de baja tensión, el transformador ya fue colocado y las instalaciones principales están realizadas

Por lo tanto, en los próximos días se retomarán plenamente las tareas en el terreno.

Acompañado por el vocal de Secheep Germán Perelli, Bistoletti fue enfático al remarcar el origen de las obras:

“Son obras de la provincia, ejecutadas por Secheep con el acompañamiento del Gobierno provincial, y se están realizando en tiempo y forma”.

Acevedo: “No es verdad que las obras estén abandonadas”

Por su parte, el concejal Hugo Acevedo explicó que solicitó la reunión con las autoridades de la empresa energética para informar con precisión a los vecinos de Colonia Aborigen ante las versiones que circulaban sobre la paralización de las obras.

Acevedo aseguró que Secheep mantiene presencia en la zona y recordó que en los últimos años se realizaron diversas mejoras en el sistema eléctrico local, como instalación de transformadores, ampliación de redes de distribución, intervenciones para fortalecer el servicio

En ese sentido, sostuvo que las versiones sobre un supuesto abandono “no se condicen con la realidad”.

“Queremos llevar tranquilidad a la comunidad, porque sabemos que se realizaron trabajos importantes para mejorar el servicio eléctrico y que las obras continúan”.

Finalmente, confirmó que en los próximos días se retomarán las tareas vinculadas a la red de baja tensión, etapa final de la obra destinada a garantizar el suministro eléctrico en nuevos barrios de viviendas de la localidad.