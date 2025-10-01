Prorrogan la suba del impuesto a los combustibles

178298w850h478c.jpg

El Gobierno aplazó hasta el 1° de noviembre la actualización de los impuestos que gravan la nafta y el gasoil, que estaba prevista para este mes.

La decisión se oficializó a través del Decreto 699/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, y modifica el cronograma de aumentos definido en julio pasado por el Decreto 617/2025.

La postergación alcanza a los tributos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, que por ley deben ajustarse de manera trimestral en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC.

No obstante, el Ejecutivo optó por diferir su aplicación para evitar un traslado inmediato a los surtidores.

En los considerandos de la norma, se señala que la medida apunta a «estimular el crecimiento de la economía en el marco de un sendero fiscal sostenible».

La actualización automática de estos tributos está prevista en la Ley 23.966, que establece que los ajustes deben realizarse en enero, abril, julio y octubre de cada año.

Más Noticias

165960w850h478c.jpg

Anses: confirman bono de 70 mil pesos para jubilados en octubre

179074w850h567c.webp

Septiembre cerró con más de 55 mil automóviles patentados

557025712_122237836802188894_7745001887827559091_n

Villa Río Bermejito se consolida como destino turístico tras su presentación en la FIT

Te pueden interesar

cecilia-3

Caso Cecilia: culminó el sorteo de potenciales jurados que involucra a 450 personas

178298w850h478c.jpg

Prorrogan la suba del impuesto a los combustibles

165960w850h478c.jpg

Anses: confirman bono de 70 mil pesos para jubilados en octubre

179074w850h567c.webp

Septiembre cerró con más de 55 mil automóviles patentados

WhatsApp Image 2025-10-01 at 08.40.50

ABR/ Primera: Regatas plasmó ventaja, la mantuvo y lo cerró sin problemas