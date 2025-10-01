Anses: confirman bono de 70 mil pesos para jubilados en octubre

El Gobierno oficializó el pago de un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados correspondiente a octubre, según lo dispuesto por el Decreto 700/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial.

El refuerzo, de carácter no remunerativo, se abonará junto con los haberes y busca compensar el impacto de la inflación sobre los ingresos previsionales.

La medida alcanza a titulares de prestaciones contributivas del régimen general, cajas provinciales transferidas y regímenes especiales derogados.

También se incluye a beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), pensiones no contributivas por invalidez, vejez, madres de siete o más hijos y otras pensiones graciables. En los casos de prestaciones compartidas por más de un titular, el bono se considerará por único beneficio.

El refuerzo se otorga en forma completa a quienes perciben la jubilación mínima, mientras que para los que cobran haberes superiores el monto se paga en forma proporcional, hasta alcanzar un tope de $390.277,18.

De esta manera, el beneficio apunta principalmente a reforzar los ingresos de los sectores con menores recursos dentro del sistema previsional.

Según informó la Anses, el calendario de pagos comenzará el 8 de octubre  y se extenderá durante todo el mes de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario.

