Caso Cecilia: culminó el sorteo de potenciales jurados que involucra a 450 personas

El proceso estuvo a cargo de la Oficina por Jurados. La siguiente etapa será el proceso de selección que podría comenzar a fines de la semana entrante.

En tanto, el abogado querellante de la familia de Cecilia Strzyzowski, adelantó que en la audiencia preliminar de éste jueves la jueza deberá expedirse sobre pedidos de revisión tanto de parte de las defensas como de los acusadores. «Hay muchísimas pruebas para definir desde mañana. Hay un pedido de revisión de parte de las defensas y pedido de revisión de parte de la parte acusadora. Es decir, tanto la querella pública como nosotros», detalló el letrado.

