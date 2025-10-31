Promueven la educación vial en escuelas rurales de Quitilipi

572525990_18090881659859224_7544607807519876062_n

En el marco de las acciones destinadas a fortalecer la seguridad vial y la responsabilidad ciudadana desde la infancia, se realizó una jornada de capacitación en Educación Vial en la Escuela de Educación Primaria N° 699 “Juan Baltazar Maciel”, ubicada en la zona rural de Pampa Bandera, al norte del departamento Quitilipi.

La iniciativa estuvo dirigida a alumnos del Nivel Inicial y Primario, quienes participaron activamente de una propuesta didáctica adaptada a su edad, en la que aprendieron conceptos básicos sobre normas de tránsito, señales viales, comportamiento responsable como peatones y la importancia de la prevención de accidentes.

La capacitación fue dictada por personal especializado de la Policía Caminera de Sáenz Peña, con la participación del Sargento 1° Lionel Medina y el Cabo 1° Germán Prieto, quienes desarrollaron charlas interactivas y demostraciones prácticas.

También acompañó el Área de Tránsito de la Municipalidad de Quitilipi, reafirmando el compromiso institucional del intendente Ariel Lovey con la educación vial en comunidades rurales y la promoción de hábitos responsables en la vía pública.

Desde la Intendencia destacaron la importancia de continuar con este tipo de capacitaciones, que buscan formar a los más jóvenes como agentes de cambio y conciencia vial en sus familias y comunidades.

