Comienzan los Cuartos de final del Pre Federal
Desde eeste viernes comenzarán los play-off de cuartos de final, que tendrá a Don Bosco enfrentando en Villa Ángela al invicto Unión Progresista, y a Hindú en Santa Sylvina frente a Cultural. La serie se completará con los juegos de Regatas-Española y Alvear-Hércules.
El 14 de noviembre empezarán las semifinales, también al mejor de tres; y desde el 28 del mismo mes se jugarán las finales, en este caso al mejor de cinco.
Play off (Cuartos de final):
Juego 1:
31/10: Cultural (1º A) vs. Hindú (4º B)
31/10: Regatas (2º A) vs. Española (3º B)
31/10: Progresista (1º B) vs. Don Bosco (4º A)
31/10: Alvear (2º B) vs. Hércules (3º A)
Juego 2:
7/11: Hindú (4º B) vs. Cultural (1º A)
7/11: Española (3º B) vs. Regatas (2º A)
7/11: Don Bosco (4º A) vs. Progresista (1º B)
7/11: Hércules (3º A) vs. Alvear (2º B)
Juego 3 (De ser necesario):
9/11: Cultural (1º A) vs. Hindú (4º B)
9/11: Regatas (2º A) vs. Española (3º B)
9/11: Progresista (1º B) vs. Don Bosco (4º A)
9/11: Alvear (2º B) vs. Hércules (3º A)