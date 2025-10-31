Comienzan los Cuartos de final del Pre Federal

434369w380h266c.jpg

Desde eeste viernes comenzarán los play-off de cuartos de final, que tendrá a Don Bosco enfrentando en Villa Ángela al invicto Unión Progresista, y a Hindú en Santa Sylvina frente a Cultural. La serie se completará con los juegos de Regatas-Española y Alvear-Hércules.

El 14 de noviembre empezarán las semifinales, también al mejor de tres; y desde el 28 del mismo mes se jugarán las finales, en este caso al mejor de cinco.

Play off (Cuartos de final):

Juego 1:

31/10: Cultural (1º A) vs. Hindú (4º B)

31/10: Regatas (2º A) vs. Española (3º B)

31/10: Progresista (1º B) vs. Don Bosco (4º A)

31/10: Alvear (2º B) vs. Hércules (3º A)

Juego 2:

7/11: Hindú (4º B) vs. Cultural (1º A)

7/11: Española (3º B) vs. Regatas (2º A)

7/11: Don Bosco (4º A) vs. Progresista (1º B)

7/11: Hércules (3º A) vs. Alvear (2º B)

Juego 3 (De ser necesario):

9/11: Cultural (1º A) vs. Hindú (4º B)

9/11: Regatas (2º A) vs. Española (3º B)

9/11: Progresista (1º B) vs. Don Bosco (4º A)

9/11: Alvear (2º B) vs. Hércules (3º A)

