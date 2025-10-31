Margarita Belén avanza con obras del Plan de Alcantarillado

La Municipalidad de Margarita Belén continúa ejecutando importantes obras en el marco del Plan de Alcantarillado, con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana y garantizar una mayor calidad de vida para los vecinos.

Personal municipal trabaja actualmente en la construcción de nuevas alcantarillas en distintos puntos de la localidad. Estas obras resultan fundamentales para optimizar el drenaje pluvial, evitar anegamientos y prevenir inconvenientes durante los períodos de lluvias intensas.

Desde el municipio destacaron que el plan forma parte de una política integral de infraestructura y saneamiento urbano, orientada a consolidar un crecimiento ordenado y sostenible de la comunidad.

“Seguimos trabajando para garantizar más y mejores servicios para nuestros vecinos, construyendo juntos un futuro más confortable para nuestra Margarita Belén”, expresaron desde la gestión municipal.