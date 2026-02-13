Programa “Mejor Escuela”: La EEP 848 de Puerto Vilelas estará lista para el inicio de clases

Este viernes, en el marco del programa provincial “Mejor Escuela”, el gobernador Leandro Zdero supervisó el avance de las obras de refacción integral en la Escuela de Educación Primaria N° 848 “Comandante Luis Piedra Buena” de Puerto Vilelas, que presentan un 80 por ciento de ejecución y ya estarían finalizadas antes del inicio del ciclo lectivo.

Los trabajos incluyen la refacción integral de los módulos sanitarios, la reparación del sistema eléctrico y la intervención en techos afectados por filtraciones en distintos sectores del edificio. Las obras son ejecutadas a través del programa “Mejor Escuela”, que busca optimizar las condiciones edilicias de establecimientos educativos en todo el territorio provincial. “Estas obras forman parte de una planificación provincial que estamos llevando adelante a lo largo y ancho de la provincia para optimizar las condiciones edilicias de los establecimientos educativos”, señaló el Gobernador.

Zdero destacó además que la iniciativa se suma a otras obras de infraestructura escolar que se ejecutan en distintos puntos del Chaco, con el objetivo de garantizar espacios adecuados para el desarrollo de las actividades educativas.

”NUESTRA ESCUELA ESTÁ QUEDANDO HERMOSA”

La directora de la institución, Elsa Monzón, agradeció al Gobernador por la concreción de las obras. “Teníamos muchas necesidades de refacción y hoy se están concretando con un avance del 80 por ciento. Estamos muy agradecidos porque nuestra escuela está quedando hermosa”, expresó.

De la recorrida también participaron la subsecretaria de Infraestructura Escolar, Rosana Cerrutti y el director de Obras por Administración del Ministerio de Infraestructura, Eduardo Loshner.

Por su parte, Loshner subrayó la importancia del programa, “impulsado por el Gobernador, para poner a punto las escuelas durante el receso de verano. En ese sentido, informó que se trabaja en establecimientos de Vilelas, Barranqueras, Fontana y San Martín, y que próximamente las intervenciones se extenderán a La Escondida y otras localidades”.