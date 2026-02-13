Liga Federal: Hindú atraviesa la pretemporada, incrementando cargas y exigencias en los trabajos físicos, técnicos y tácticos

Esta categoría presenta un calendario exigente y una gran cantidad de partidos, la planificación apunta al rendimiento inmediato y a la construcción de una base sólida permitiendo sostener el nivel competitivo a lo largo del torneo. Actualmente, el equipo se encuentra cerrando su segunda semana de trabajos, de un total de cuatro.

Hindú Club de Resistencia transita una exigente y planificada pretemporada de cara a la Liga Federal de Básquet 2026, certamen que comenzará a fines de febrero y primeros días de marzo. El “Bólido Verde” inició los trabajos el lunes 2 de febrero con el plantel completo de Mayores, U21 y Juveniles que representarán a la institución en esta nueva edición del Torneo Federal. Actualmente, el equipo se encuentra cerrando su segunda semana de trabajos, de un total de cuatro.

Bajo la conducción del entrenador principal Luis Cequeira y con la preparación física a cargo de Juan José Quintela, quien regresa al club donde inició su carrera profesional en 2009, el equipo desarrolla un intenso cronograma de cuatro semanas de trabajo, con entrenamientos en doble y triple turno, de lunes a lunes.

La pretemporada

La planificación contempla un abordaje integral que combina el desarrollo técnico individual, trabajos tácticos colectivos y una preparación física específica orientada a las demandas actuales del básquet moderno.

“Planificamos cuatro semanas de pretemporada con una progresión clara de cargas. Iniciamos con evaluaciones físicas completas para tener un diagnóstico preciso de cada jugador y, en base a esos datos, diseñamos planificaciones individualizadas, especialmente en el área de preparación física”, explicó Juan José Quintela.

Durante la primera semana se realizaron diferentes evaluaciones de fuerza, resistencia y capacidades intermitentes, además de análisis preventivos. Con esa información se estructuraron los contenidos de trabajo adaptados a cada deportista.

En la segunda semana, culmina este sábado, el cuerpo técnico incrementó las cargas en todas las áreas: física, técnica y táctica. Para la tercera semana está previsto un microciclo de choque o impacto, con alta intensidad y predominio de trabajos físico-técnicos. Finalmente, la cuarta semana estará orientada a potenciar los aspectos técnico-tácticos, ajustando detalles específicos de juego con vistas al debut en la competencia oficial.

En cuanto al enfoque físico, Quintela detalló: “Trabajamos el desarrollo de capacidades prevalentes del básquet como la fuerza y la resistencia en sus manifestaciones intermitentes, que son determinantes en este deporte. También damos mucha importancia a los trabajos preventivos y protectores, porque nuestro objetivo es sostener la salud física y mental del jugador durante toda la temporada”.

Desafíos personales y deportivos

La Liga Federal presenta un calendario exigente y una gran cantidad de partidos, por lo que la planificación apunta no solo al rendimiento inmediato, sino a la construcción de una base sólida que permita sostener el nivel competitivo a lo largo del torneo.

“Como preparador físico, mi prioridad es que cada jugador pueda alcanzar su máximo rendimiento en óptimas condiciones. Queremos un equipo intenso, dinámico y competitivo en todas las canchas, pero siempre priorizando el bienestar integral del deportista”, sostuvo.

El plantel conformado para esta temporada genera entusiasmo en el cuerpo técnico. Se trata de un grupo con presencia de jóvenes valores y jugadores que regresan al club, combinando energía, compromiso y sentido de pertenencia.

“Tenemos un grupo de chicos jóvenes pero con mentalidad de grandes profesionales. Trabajan con mucha seriedad y compromiso, ya sea en el gimnasio, en la cancha o en cualquier espacio donde se desarrolle la práctica. Esa actitud es fundamental para construir un equipo competitivo”, destacó Quintela.

Para el propio preparador físico, este regreso también representa un desafío personal y emocional. “Volver a Hindú es algo muy especial. Es el club donde inicié mis actividades como preparador físico allá por 2009. Hoy regreso con mucha más experiencia y después de haber transitado distintos momentos de la vida y del deporte. Asumo este desafío con enorme responsabilidad y con la ilusión de volver a ser muy feliz en un lugar que significa mucho para mí”, expresó.